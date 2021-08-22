Объявлена большая распродажа телевизоров Samsung

Больше всего денег сэкономить — 300 тысяч рублей — можно на покупке 75 дюймового телевизоры Q900T 8K Smart QLED TV 2020. Напомним, что в обычное время его продают за 599 990 рублей, тогда как сейчас он продается за 299 990.

На 250 тысяч дешевле предлагается к покупке 65-дюймовый Q950T 8K Smart QLED TV 2020. Его стоимость упала с 499 990 рублей до 249 990.

Цена 65-дюймового Q900T 8K Smart QLED TV 2020, в свою очередь, упала с 449 990 рублей до 269 990.

Ознакомиться со всеми телевизорами, на которые сейчас действуют скидки, можно перейдя по этой ссылке. Воспользоваться предложением можно до 23 августа.