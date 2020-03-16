Объявлена цена нового недорогого 43-дюймового телевизора Nokia

Так, если версия на 55 дюймов продавалась за 566 долларов, то 43-дюймовый вариант оценили уже в 418 долларов. И хоть телевизор и будет работать под управлением Android TV 9, а также иметь поддержку голосового помощника Google Assistant и Chromecast, его все же сложно назвать самым доступным вариантов на рынке. Тот же Xiaomi Mi TV 4X был выпущен по цене в 337 долларов при той же диагонали экрана в 43 дюйма.