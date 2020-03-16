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Объявлена цена нового недорогого 43-дюймового телевизора Nokia
К сожалению, решение от той же Xiaomi оказалось дешевле
Впервые телевизор под брендом Nokia был представлен в 2019 году — тогда компания Flipkart анонсировала 4K-телевизор с 55-дюймовым дисплеем, назвав его Nokia. Отличительной особенностью устройства являлась достаточно невысокая цена, а также акустическая система от JBL. Сейчас же была объявлена цена нового недорогого 43-дюймового телевизора все от того же производителя.
Так, если версия на 55 дюймов продавалась за 566 долларов, то 43-дюймовый вариант оценили уже в 418 долларов. И хоть телевизор и будет работать под управлением Android TV 9, а также иметь поддержку голосового помощника Google Assistant и Chromecast, его все же сложно назвать самым доступным вариантов на рынке. Тот же Xiaomi Mi TV 4X был выпущен по цене в 337 долларов при той же диагонали экрана в 43 дюйма.
С другой стороны, производителям любой техники сложно конкурировать с Xiaomi на почве ценообразования. Будем лишь надеяться, что новый телевизор Nokia сможет похвастаться как минимум отличной сборкой и надежностью.