Объявлена дата выхода первого телевизора Huawei

Honor TV станет первым телевизором компании — до этого Huawei не занималась производством подобного типа устройств. Судя по тизеру девайса, устройство получит не только на большой дисплей, но и на сверхтонкие рамки. Можно было бы подумать, что на тизере дразнят новым ноутбуком, но вряд ли в компании стали бы презентовать его подобным образом, к тому же надпись на изображении говорит нам о “нарушении правил и открытии умного будущего”. Honor уже давно производит ноутбуки, так что нарушить правила в этой категории продуктов особо и не получится. Чего явно не скажешь о ТВ.