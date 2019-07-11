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Телевизоры
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Объявлена дата выхода первого телевизора Huawei

Выйдет устройство под брендом Honor
В последнее время по сети очень часто ходят разговоры о том, что компания Huawei готовит к выпуску свой собственный телевизор. И если под брендом Huawei должен выйти по-настоящему универсальный девайс с 8К разрешением и поддержкой мобильных сетей пятого поколения, то в ближайшее время компания анонсирует более простое устройство под брендом Honor.

Honor TV станет первым телевизором компании — до этого Huawei не занималась производством подобного типа устройств. Судя по тизеру девайса, устройство получит не только на большой дисплей, но и на сверхтонкие рамки. Можно было бы подумать, что на тизере дразнят новым ноутбуком, но вряд ли в компании стали бы презентовать его подобным образом, к тому же надпись на изображении говорит нам о “нарушении правил и открытии умного будущего”. Honor уже давно производит ноутбуки, так что нарушить правила в этой категории продуктов особо и не получится. Чего явно не скажешь о ТВ.

Напомним, что телевизоры Huawei, в которых судя по слухам будет поддержка разрешения вплоть до 8К и встроенный 5G модем, скорее всего окажутся достаточно дорогими, в то время как телевизор от Honor будет куда ближе к народу. Вполне вероятно, что в плане цены Honor TV сможет составить конкуренцию доступным моделям телевизоров от Xiaomi.

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