Объявлена российская цена QLED-телевизоров Samsung 2019 года

Samsung Electronics представила в России новую линейку 8К и 4K QLED-телевизоров 2019 года. Она включает более 20 моделей и поступит в продажу 8 апреля.
Пока на них можно оформить предварительный заказ. Флагманская серия Q900R с разрешением 8К доступна в диагоналях от 65 до 82 дюймов по рекомендованной розничной цене от 399 990 до 1 299 990 рублей. Телевизоры QLED 4К представлены моделями Q90R, Q80R, Q70R и Q60R с экранами диагональю от 49 до 82 дюймов по рекомендованной розничной цене от 79 990 до 449 990 рублей. Также в апреле пройдет предзаказ на Samsung QLED 8K c самой большой диагональю экрана – 98 дюймов.
Во всех QLED-телевизорах Samsung 2019 года с разрешением 4K и 8K используется процессор Quantum. Благодаря технологии искусственного интеллекта, он может улучшать качество исходного изображения, оптимизировать звук под каждую сцену и изменять яркость телевизора в зависимости от яркости сцены и освещенности комнаты. Поддерживается стандарт HDR10+.
Обновленный интерьерный режим Ambient позволяет воспроизводить в выключенном состоянии не только время, погоду, семейные фотографии или стильные заставки, но и работы современных художников и дизайнеров. Также появилась возможность применять к изображениям новые цветовые фильтры и автоматически регулировать тон фона и его яркость.
На моделях QLED-телевизоров 2019 года появилась технология нового поколения для консольных игр с переменной частотой обновления экрана 6,8 мс. Кроме того, весной телевизоры получат новое приложение Apple TV и поддержку Apple AirPlay 2.