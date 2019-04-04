Объявлена российская цена QLED-телевизоров Samsung 2019 года

Samsung Electronics представила в России новую линейку 8К и 4K QLED-телевизоров 2019 года. Она включает более 20 моделей и поступит в продажу 8 апреля.

Пока на них можно оформить предварительный заказ. Флагманская серия Q900R с разрешением 8К доступна в диагоналях от 65 до 82 дюймов по рекомендованной розничной цене от 399 990 до 1 299 990 рублей. Телевизоры QLED 4К представлены моделями Q90R, Q80R, Q70R и Q60R с экранами диагональю от 49 до 82 дюймов по рекомендованной розничной цене от 79 990 до 449 990 рублей. Также в апреле пройдет предзаказ на Samsung QLED 8K c самой большой диагональю экрана – 98 дюймов.