Объявлена стоимость нового "умного" телевизора Xiaomi Redmi Smart TV

Так, на китайском рынке появилась возможность оформить предзаказ на 55-дюймовую модель. Компания оценила ее в 260 долларов или приблизительно 19,5 тыс рублей. Однако стоит отметить, что после того, как телевизор будет запущен в продажу его стоимость вырастет на 35 долларов.

Напомним, что работает Redmi Smart TV A55 на базе четырехъядерного процессора MediaTek 9632 с 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ внутренней памяти. Новинка получила 55-дюймовый 4K Ultra HD экран с поддержкой расширенного динамического диапазона HDR. Что касается продаж, они должны начаться уже в ближайшем будущем.