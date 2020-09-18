Телевизоры
Сегодня 10:31
Объявлена стоимость нового "умного" телевизора Xiaomi Redmi Smart TV
По предзаказу он обойдется на 35 долларов дешевле, чем после выхода
Нескольким ранее Xiaomi, в лице своей дочерней компании Redmi, рассказала о новой серии “умных” телевизоров Redmi Smart TV A. Сейчас же была объявлена стоимость новинки.
Так, на китайском рынке появилась возможность оформить предзаказ на 55-дюймовую модель. Компания оценила ее в 260 долларов или приблизительно 19,5 тыс рублей. Однако стоит отметить, что после того, как телевизор будет запущен в продажу его стоимость вырастет на 35 долларов.
Напомним, что работает Redmi Smart TV A55 на базе четырехъядерного процессора MediaTek 9632 с 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ внутренней памяти. Новинка получила 55-дюймовый 4K Ultra HD экран с поддержкой расширенного динамического диапазона HDR. Что касается продаж, они должны начаться уже в ближайшем будущем.