Объявлены российские цены на телевизоры-картины Samsung

Также в 2019 году во встроенном приложении «Магазин искусства» появились шедевры известных российских и европейских художников из собрания Государственного Эрмитажа.

Также новые устройства получили приложение iTunes Movies/TV Shows («Фильмы/Телешоу iTunes») и поддержку технологии Apple AirPlay 2.

На данный момент в России доступны к предзаказу телевизоры Frame с экранами диагональю 55 и 49 дюймов. При предзаказе The Frame 55″ (рекомендованная розничная цена — 119 990 рублей) пользователи получат в подарок беспроводную аудиосистему Samsung VL550, The Frame 49’’ (рекомендованная розничная цена — 99 990 рублей) — саундбар Samsung HW-R550. Устройства с экраном диагональю 43 и 65 дюймов появятся в продаже в июле.