Официально: новенькие Redmi Smart TV X 2022 представят 20 октября

На данный момент не так много официальной информации о новинках. Известно лишь, что Xiaomi проведёт 20 октября презентацию по случаю их анонса. Об этом стало известно из опубликованного компанией тизер-постера, сообщает Gizmochina.

Вместе с тем прежние утечки гласили, что нас ждут три модели — на 50, 55 и 65 дюймов. При этом так как линейка премиальная, то будет логичным внедрение в новинки высококачественного встроенного аудио. Слухи говорили о технологиях Dolby Audio и DTS audio.