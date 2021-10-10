Официально: новенькие Redmi Smart TV X 2022 представят 20 октября

Официально: новенькие Redmi Smart TV X 2022 представят 20 октябряНас ожидает, возможно, лучшее соотношение цена/качество
На данный момент не так много официальной информации о новинках. Известно лишь, что Xiaomi проведёт 20 октября презентацию по случаю их анонса. Об этом стало известно из опубликованного компанией тизер-постера, сообщает Gizmochina.
Вместе с тем прежние утечки гласили, что нас ждут три модели — на 50, 55 и 65 дюймов. При этом так как линейка премиальная, то будет логичным внедрение в новинки высококачественного встроенного аудио. Слухи говорили о технологиях Dolby Audio и DTS audio.
Что же касательно прочих «внутренностей», то прошлогодние модели имели 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти постоянной. Вероятнее всего, в этом году их количество будет увеличено.
Самая младшая модель Redmi Smart TV X, по словам инсайдеров, будет стоить около 300 долларов (21,5 тыс рублей).