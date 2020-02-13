Огромный 75-дюймовый телевизор Xiaomi рухнул в цене почти вдвое

Так, представленная изначально в ноябре 2018 года модель Xiaomi Mi TV 4S, на старте стоившая 1 146 долларов, прямо сейчас на родном рынке доступна за 644 долларов — то есть почти в два раза дешевле. Напомним, что устройство имеет очень тонкие рамки вокруг экрана, разрешение которого характеризуется значениями в 3840 x 2160 пикселей. Количество оперативной памяти в телевизоре равно 2 ГБ, а постоянной — 8 ГБ.

Помимо этого компания также снизила цену и на прочие свои телевизоры диагональю 43, 55 и 65 дюймов, которые прямо сейчас можно купить за 215, 344 и 487 долларов соответственно.