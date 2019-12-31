Огромный 75-дюймовый телевизор Xiaomi рухнул в цене в два раза со дня старта продаж

Xiaomi TV 4S, анонс которого состоялся еще год назад, на самом старте продавался за чуть более 1 100 долларов. Но сейчас, в конце 2019 года, устройство можно спокойно приобрести в Китае за 575 долларов, что по сути почти в два раза ниже изначальной цены. И что самое главное, это настоящий рекорд с точки зрения падения цен для 75-дюймовых телевизоров компании. Напомним, что Mi TV 4S 75” оснащен 4К-дисплеем, четырехъядерным CPU, 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти постоянной. Также в телевизоре установлен двухдиапазонный адаптер Wi-Fi.