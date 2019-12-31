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Огромный 75-дюймовый телевизор Xiaomi рухнул в цене в два раза со дня старта продаж
Пока, правда, лишь в Китае
Xiaomi выпускает огромное количество различных телевизоров на любой вкус, при этом только 75-дюймовых моделей в ассортименте компании целых три варианта: Xiaomi Mi TV 5, Mi TV 4 и Mi TV 4S. И если первые две модели даже на родине стоят каких-то космических денег, то Mi TV 4S за последнее время стал очень даже доступным для покупки вариантом.
Xiaomi TV 4S, анонс которого состоялся еще год назад, на самом старте продавался за чуть более 1 100 долларов. Но сейчас, в конце 2019 года, устройство можно спокойно приобрести в Китае за 575 долларов, что по сути почти в два раза ниже изначальной цены. И что самое главное, это настоящий рекорд с точки зрения падения цен для 75-дюймовых телевизоров компании. Напомним, что Mi TV 4S 75” оснащен 4К-дисплеем, четырехъядерным CPU, 2 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ памяти постоянной. Также в телевизоре установлен двухдиапазонный адаптер Wi-Fi.
Помимо 75-дюймовой версии, цена также была снижена на Xiaomi Mi TV 4A 70" (c 575 до 430 долларов), Mi TV E65A 65" отдают за 390 долларов, а 32-дюймовый Mi 4A можно купить всего за 85 долларов.