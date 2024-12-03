OLED-телевизоры Digma Pro поступили в продажу по цене от 145 тысяч рублей

Телевизоры поддерживают формат Ultra HD 4K и оснащены технологией OLED, которая позволяет получить более глубокий черный цвет, так как органические диоды излучают свет независимо друг от друга. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность изображения, особенно при динамичных сценах в фильмах и видеоиграх. Технология HDR10+ расширяет динамический диапазон, улучшая контрастность и яркость.

Для улучшения звукового восприятия телевизоры оснащены Dolby Atmos, что создает объемное многомерное звучание. Алгоритм Dolby VISION IQ позволяет адаптировать картинку в реальном времени, оптимизируя яркость и контрастность в зависимости от освещения в помещении.

Операционная система Google TV обеспечивает доступ к популярным сервисам потокового видео и рекомендациям. Поддержка голосового управления Farfield позволяет удобно управлять телевизором без пульта. Для геймеров предусмотрены функции MEMC для плавности изображения и игровой режим с минимальной задержкой.

Модели поддерживают технологию Chromecast, позволяя транслировать контент с мобильных устройств. Для защиты глаз от усталости используется фильтр Low Blue Light.