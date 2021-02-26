Опубликованы фото 86-дюймового телевизора Xiaomi в «реальных условиях»

Пользователи, которые уже успели прикоснуться к новинке, подтвердили, что габариты коробки телевизора и вправду впечатляют: 2060 х 200 х 1260 мм. Как пишет MyDrivers, несмотря на это, Redmi Max 86 способен поместиться в подавляющем большинстве современных лифтов. Это делает новый девайс заметно практичнее (как минимум в плане доставки) предшественника в лице Redmi Max 98.