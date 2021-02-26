Опубликованы фото 86-дюймового телевизора Xiaomi в «реальных условиях»
Пользователи, которые уже успели прикоснуться к новинке, подтвердили, что габариты коробки телевизора и вправду впечатляют: 2060 х 200 х 1260 мм. Как пишет MyDrivers, несмотря на это, Redmi Max 86 способен поместиться в подавляющем большинстве современных лифтов. Это делает новый девайс заметно практичнее (как минимум в плане доставки) предшественника в лице Redmi Max 98.
Размеры дисплея телевизора можно понять, если посмотреть на фото ниже. На нём устройство расположили рядом с человеком, рост которого равняется 180 см:
Цена Redmi Max 86 составляет 1240 долларов 92,6 тыс рублей. При этом девайс оснастили IPS-дисплеем с разрешением 4К, поддержкой 92% цветового пространства DCI-P3. В основу аппарата лёг чип MediaTek MT9650, а также 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти постоянной.