От 43 до 100 дюймов: Dreame показала первую ТВ‑линейку в России

Все новинки оснащены ИИ-процессором Dreamind, отвечающим за четкость изображения, апскейл до 4K и корректную цветопередачу. Также поддерживаются технологии HDR и Dolby Vision.

Флагманом стала модель Mega QLED 4K TV 100Q100 с 100-дюймовым экраном, контрастностью 5000:1, частотой 144 Гц и акустикой Dolby Atmos.

Для любителей дизайна выпущена серия AuraFrame QLED Q100F (55 и 65 дюймов) с антибликовым экраном и функцией Art Time, превращающей ТВ в цифровую галерею.

В сегменте премиум-звука выделяется линейка Aura Mini LED S100 (55–86 дюймов) с системой 4.1.2 и яркостью до 1000 нит. Более доступные модели Vista UHD K100 (43–55 дюймов) получили функции защиты зрения и родительский контроль.

Цены варьируются от 33 999 рублей за 43K100 до 399 999 рублей за флагман 100Q100.