Первое живое фото телевизора Honor показало интерфейс «альтернативы» Android от Huawei

В сети появилось первое живое фото телевизора Honor Smart Screen, чей дебют ожидается на ежегодной конференции для разработчиков Huawei Developer Conference, которая пройдёт в Китае с 9 по 11 августа.

На HDC 2019 компания Huawei может представить свою новую оболочку EMUI 10, а также новые устройства, включая телевизоры линейки Honor Smart Screen. Предварительный анонс Honor Smart Screen состоялся на конференции GMIC в конце июля, но тогда компания сообщила совсем немного о новинке.

На живом фото можно увидеть интерфейс фирменной операционной системы HongMeng. Предполагается, что телевизор Honor Smart Screen станет первым продуктом на основе ОС HongMeng.

На левой панели видны такие разделы, как настройки дисплея, звука, подключённых устройств, управление аккаунтами, и так далее. На правой панели видна секция проверки системных обновлений. По сообщению источника, поделившегося фото, телевизор изобилует смарт-функциями, включая системой искусственного интеллекта для камеры.

Напомним, телевизоры Honor Smart Screen размером от 55 до 75 дюймов базируются на процессоре Honghu 818 и оснащаются выдвижной камерой.