Первые телевизоры Redmi засветились на фото

Первая утечка не является чем-то внезапным — инсайдер сообщил, что Redmi TV выйдет совсем скоро, но при этом пообещал сообщить характеристики и цену на устройство в ближайшие дни. Вторая утечка от него — информация о том, что Redmi завела официальную страничку в Weibo для своего нового устройства Redmi TV. В этом также нет ничего удивительного, так как компании постоянно промышляют чем-то подобным при запуске новых устройств. А вот третий слив от Xiaomishka — это по-настоящему интересная фотография.