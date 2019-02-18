Первый телевизор Honor не будет бюджетным

Компания Huawei готовится выйти на рынок телевизоров под своим собственным брендом, а также с маркой Honor. Согласно новой утечке от китайских источников, телевизор Honor может выйти уже довольно скоро.

Первой моделью станет телевизор Honor диагональю 55 дюймов. Ранее сообщалось, что первые телевизоры Honor будут представлены в апреле, а Huawei — во второй половине года.

При этом модели Honor должны оказаться более доступными, чем Huawei. У последних ожидаются диагонали от 65 дюймов, разрешение 4K и 8K, а также поддержка 5G. Также у телевизоров Huawei большая ставка будет сделана на технологии искусственного интеллекта.