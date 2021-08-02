Первый в мире компьютерный дисплей с частотой 480 Гц показали вживую

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Первый в мире компьютерный дисплей с частотой 480 Гц показали вживуюЭтот производитель поставляет мониторы для всех известных брендов
На выставке ChinaJoy 2021, проходящей в Шанхае, на которой демонстрируются игры и технические решения для них, была представлена первая в мире Mini-Led панель. Устройство имеет частоту обновления 480 Гц и отклик в 1 мс.
Производителем панели является компания BOE, которая не продаёт электронику под своим брендом. Это поставщик технических решений для мировых брендов Acer, Lenovo, ASUS, Dell и HP. В OLED-панели, о которой идёт речь, реализована подсветка из 10 тысяч светодиодов, яркостью 2000 нит.
Кроме панели компания представила прототип монитора с OLED-подсветкой, соотношением сторон 32:9 и радиусом кривизны 1800R. Отмечается, что доля экранов BOE с частотой обновления 120 Гц и выше на протяжении оставшейся части года вырастет с 24 до 50% в доле рынка таких решений, как показанная панель.