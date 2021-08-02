Первый в мире компьютерный дисплей с частотой 480 Гц показали вживую

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На выставке ChinaJoy 2021, проходящей в Шанхае, на которой демонстрируются игры и технические решения для них, была представлена первая в мире Mini-Led панель. Устройство имеет частоту обновления 480 Гц и отклик в 1 мс.