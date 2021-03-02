Телевизоры
Сегодня в 08:53
Первый в мире телевизор-гармошку оценили в 30 миллионов рублей
Также в него встроили microLED-дисплей
Как стало известно, компания C SEED представила свой новый телевизор — M1. Устройство является первым в мире телевизором-гармошкой, которое ещё и оценили в безумные 30 млн рублей за штуку!
Судя по опубликованным материалам, девайс складывается в четырёх местах. Для этого, как пишет Robb Report, в телевизоре используются специальные шарниры. microLED-дисплей гаджета состоит из пяти секций. Несмотря на это, в «раскрытом» виде всё это выглядит как единая панель без каких-либо щелей и рамок.
Диагональ новинки составляет 165 дюймов. При этом разрешение его экрана составляет 4К, а пиковая яркость — 1000 нит. Также не до конца ясно, насколько доступным телевизор будет для жителей России и есть ли его доставка в нашу страну.