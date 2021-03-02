Первый в мире телевизор-гармошку оценили в 30 миллионов рублей

Судя по опубликованным материалам, девайс складывается в четырёх местах. Для этого, как пишет Robb Report, в телевизоре используются специальные шарниры. microLED-дисплей гаджета состоит из пяти секций. Несмотря на это, в «раскрытом» виде всё это выглядит как единая панель без каких-либо щелей и рамок.