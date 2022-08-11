Почти даром: Xiaomi представила в Китае 65-дюймовый 4К-телевизор за 19 тысяч рублей

Сегодня в 11:43
1 мин.
Почти даром: Xiaomi представила в Китае 65-дюймовый 4К-телевизор за 19 тысяч рублейЭто вообще законно?
Несколько лет назад Xiaomi взорвала рынок телевизоров своими Mi TV, которые стоили заметно дешевле аналогов от LG, Samsung или Sony. Судя по всему, компания решила повторить свой подвиг.
Китайский бренд представил на родине новую модель — Redmi A65 2022. В основу устройства лёг четырёхъядерный процессор с ядрами Cortex-A35, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти.
Самое интересное в новинке — 65-дюймовый экран с разрешением 4К и цена. Xiaomi просит за устройство всего 310 долларов или 18 700 рублей.
Из прочего стоит отметить статическую контрастность Redmi A65 2022 на уровне 1200:1, охват цветовой гаммы DCI-P3 в 78%, а также частоту обновления 60 Гц.
Появится ли устройство на глобальном рынке, компания не сообщила.