Почти даром: Xiaomi представила в Китае 65-дюймовый 4К-телевизор за 19 тысяч рублей

Китайский бренд представил на родине новую модель — Redmi A65 2022. В основу устройства лёг четырёхъядерный процессор с ядрами Cortex-A35, 1,5 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти.

Самое интересное в новинке — 65-дюймовый экран с разрешением 4К и цена. Xiaomi просит за устройство всего 310 долларов или 18 700 рублей.