Пользователи онлайн-кинотеатра Okko получат новые фильмы в 4K HDR раньше всех

Компания Samsung Electronics и онлайн-кинотеатра Okko объявили о совместно достижении. Пользователи «умных» телевизоров Samsung и онлайн-кинотеатра Okko на три месяца раньше владельцев других платформ смарт-ТВ получили эксклюзивный доступ к фильмам NBCUniversal в 4К HDR

У пользователей телевизоров Samsung и Okko появился доступ к самой большой в России коллекции голливудских блокбастеров студии NBCUniversal, Warner Brothers, Paramount Pictures и Sony Pictures Entertainment в ультравысоком качестве 4К HDR.

В коллекцию 4К-фильмов студии NBCUniversal в Okko входят фильмы: «Тихоокеанский рубеж 2», «Мир юрского периода 2», «Сделано в Америке», «Взрывная блондинка», «Мумия», «Великая стена», «Сплит», «Варкрафт», «Джейсон Борн», «Форсаж 8», «Форсаж 7», «Миньоны», «Люси», «Обливион» и «Кинг Конг».

Приложение Okko можно установить на телевизоры Samsung 2010-2019 года выпуска.