Помните бесплатные 55-дюймовые телевизоры? Их начали рассылать первым пользователям

Напомним, что некоторое время назад компания анонсировала необычный сервис, в рамках которого она предоставляет телевизоры с рекламной поддержкой бесплатно.

Ожидается, что до конца года ей удастся отправить 500 000 телевизоров, а в 2024 году — ещё больше.

Стоит отметить, что 55-дюймовый телевизор Telly имеет особенность — наличие дополнительного экрана для показа рекламы. Пользователи соглашаются на сбор данных о просмотре, и в обмен компания предлагает использовать дополнительный экран для отображения различных виджетов и игр.

Telly также объявила о сотрудничестве с компаниями Nielsen, Microsoft, Magnite и MNTN для сбора данных о зрительской аудитории и размещения рекламы.

Бесплатные телевизоры Telly уже вызвали большой интерес. Шутка ли — список ожидания на них составляет более 250 000 человек.