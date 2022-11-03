Помните LeEco? Компания выпустила 70-дюймовый телевизор дешевле 24 тыс рублей

Помните LeEco? Компания выпустила 70-дюймовый телевизор дешевле 24 тыс рублейДа, 70 дюймов меньше, чем за 24 тыс рублей
Лет пять назад компания LeEco достаточно громко объявила о своём существовании по всему миру, в том числе и в России. Смартфоны компании стоили крайне недорого, но при этом могли похвастаться околофлагманскими возможностями.
Но затем у бренда возникли определённые проблемы, в результате чего он пропал с радаров. Пропал, но не исчез до конца.
Так, например, компания представила свой новый «умный» телевизор, выпускаемый под брендом LeTV — Super TV G70S. Устройство получило 70-дюймовый дисплей с разрешением 4К и 92% охватом цветового пространства DCI-P3.
Вместе с тем телевизор оснастили динамиками мощностью 10 Вт. Возможно, это в принципе единственное заметное слабое место новинки.
Что же до цены, то в Китае за LeTV Super TV G70S просят 2799 юаней. На момент написания материала, это чуть менее 24 тыс рублей.