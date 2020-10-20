Популярный блогер назвал главные недостатки прозрачного телевизора Xiaomi за полмиллиона рублей

Техноблогер также отметил, что из-за слишком маленького размера пикселей, в Xiaomi Mi TV Lux OLED Transparent Edition проглядывается пиксельная сетка.

Напомним, что телевизор получил 55-дюймовый OLED-дисплей толщиной 5.7 мм. Его производство, к слову, занималась компания LG. Экран устройства поддерживает частоту обновления 120 Гц и глубину цвета 10 бит. Заявляется об охвате 93% цветового пространства DCI-P3, при этом время отклика дисплея составляет 1 мс. Ну и самое главное — цена прозрачного телевизора Xiaomi составляет 7,000 долларов или около полумиллиона рублей.