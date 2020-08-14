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Телевизоры
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Популярный производитель телевизоров готовит анонс 120-дюймовой новинки со 120 Гц экраном

Страшно представить в какую цену она обойдется
Популярный производитель телевизоров готовит анонс 120-дюймовой новинки со 120 Гц экраном. При этом точной даты анонса устройства все еще нет.

Судя по имеющимся данным, уже совсем скоро Sharp представит собственный “умный” телевизор, который сможет похвастаться огромной диагональю, высокой частотой обновления экрана, а также разрешением 8К. Последнее, к слову, можно считать своеобразной инвестицией компании в будущее, так как на данный момент этот формат сложно назвать популярным, но уже в ближайшие годы стоит ожидать появления огромного количества 8К-контента.

Еще из интересных особенностей новинки можно назвать использование при производстве технологии mini-LED (не путать с micro-LED!), что должно сделать телевизор более энергоэффективным с сохранением при этом качества картинки и равномерности подсветки. В качестве процессора новинки ожидается собственное решение компании под названием Sharp Medalist Z1.

К сожалению, информации о цене и точной даты выхода телевизора в сети нет. Но учитывая, какие технологические новинки она использует при его производстве, рассчитывать на низкую цену явно не приходится.