Популярный производитель телевизоров готовит анонс 120-дюймовой новинки со 120 Гц экраном

Судя по имеющимся данным, уже совсем скоро Sharp представит собственный “умный” телевизор, который сможет похвастаться огромной диагональю, высокой частотой обновления экрана, а также разрешением 8К. Последнее, к слову, можно считать своеобразной инвестицией компании в будущее, так как на данный момент этот формат сложно назвать популярным, но уже в ближайшие годы стоит ожидать появления огромного количества 8К-контента.

Еще из интересных особенностей новинки можно назвать использование при производстве технологии mini-LED (не путать с micro-LED!), что должно сделать телевизор более энергоэффективным с сохранением при этом качества картинки и равномерности подсветки. В качестве процессора новинки ожидается собственное решение компании под названием Sharp Medalist Z1.

К сожалению, информации о цене и точной даты выхода телевизора в сети нет. Но учитывая, какие технологические новинки она использует при его производстве, рассчитывать на низкую цену явно не приходится.