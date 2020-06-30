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Появились свежие подробности о первом OLED-телевизоре от Xiaomi накануне анонса
Интересно, какова будет цена новинки
Уже совсем скоро, 2 июля, Xiaomi представит свой первый OLED-телевизор, который будет выпущен в рамках линейки Mi TV Master Series. И вот сейчас, накануне анонса, благодаря главе компании Лей Цзуню в сети появились свежие подробности о новинке.
Так, представитель технологического гиганта опубликовал в сети сразу несколько тизер-постеров, которые рассказывают о тех или иных особенностях нового телевизора Xiaomi. Благодаря им, например, стало известно, что Mi TV Master сможет похвастаться высокой яркостью и насыщенными цветами, объемным многоканальным звуком, а также искусственным интеллектом, интегрированным непосредственно “внутрь” телевизора.
Напомним, что прежние утечки утверждали, что телевизор получит частоту обновления экрана 120 Гц. Стоит отметить, что в рамках Mi TV Master Series ожидается анонс сразу нескольких устройств.