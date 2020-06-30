Появились свежие подробности о первом OLED-телевизоре от Xiaomi накануне анонса

Так, представитель технологического гиганта опубликовал в сети сразу несколько тизер-постеров, которые рассказывают о тех или иных особенностях нового телевизора Xiaomi. Благодаря им, например, стало известно, что Mi TV Master сможет похвастаться высокой яркостью и насыщенными цветами, объемным многоканальным звуком, а также искусственным интеллектом, интегрированным непосредственно “внутрь” телевизора.