Представлен игровой телевизор Hisense с 85-дюймовым экраном и обновлением 144 Гц

Представлен игровой телевизор Hisense с 85-дюймовым экраном и обновлением 144 ГцЕсть варианты и с более скромной диагональю
Компания Hisense представила в Китае новый игровой телевизор Vidda New X, в том числе гигантских размеров.
Новинка предлагает потрясающее качество изображения благодаря 4K разрешению и частоте обновления 144 Гц. Покупатели могут выбирать из четырёх размеров экрана: 55, 65, 75 и 85 дюймов.
Цены начинаются от 35 тыс рублей для 55-дюймовой модели и доходят до 80 тыс рублей для 85-дюймовой версии.
Телевизор Vidda New X оснащён процессором MediaTek MT9653, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ внутреннего накопителя.
Звуковая система включает в себя динамики мощностью 2x18 Вт и поддерживает технологию Dolby Atmos.
Особенностью дизайна устройства является использование сапфировой оптической микроструктуры, которая обеспечивает высокую прозрачность изображения и улучшенное качество цветопередачи.