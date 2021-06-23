Представлен первый телевизор, «идеально подходящий» для игры на новейших Xbox Series X и S

В числе первых производителей-участников программы «засветились» Asus, Acer и Philips. Как и все девайсы, которые будут продаваться в её рамках, мониторы этих производителей будут поддерживать технологии VRR, HDR, 4K и частоту обновления экрана 120 Гц, сообщает Gizmodo.

Так, Philips приготовила для покупателей телевизор Philips Momentum c 55-дюймовым дисплеем и встроенным саундбаром.