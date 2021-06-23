Представлен первый телевизор, «идеально подходящий» для игры на новейших Xbox Series X и S

Телевизоры
Сегодня в 07:03
Представлен первый телевизор, «идеально подходящий» для игры на новейших Xbox Series X и SВыглядит дорого-богато, но и стоит немалых денег
Microsoft решила облегчить жизнь своих пользователей, устранив один из важных вопросов: «какой дисплей выбрать для игры в новейшие Xbox Series X и S?». Компания расширила программу Designed for Xbox, добавив в неё телевизоры и мониторы.
В числе первых производителей-участников программы «засветились» Asus, Acer и Philips. Как и все девайсы, которые будут продаваться в её рамках, мониторы этих производителей будут поддерживать технологии VRR, HDR, 4K и частоту обновления экрана 120 Гц, сообщает Gizmodo.
Так, Philips приготовила для покупателей телевизор Philips Momentum c 55-дюймовым дисплеем и встроенным саундбаром.
Отличительной особенностью устройства являются поддержка 4K-разрешения, AMD FreeSync Premium Pro, а также сертификация VESA DisplayHDR 1000. При этом цена новинки немалая — за Momentum просят 1600 долларов (около 177 тыс рублей).