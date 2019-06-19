Представлен первый в мире проектор по подписке ДиаКубик

ДиаКубик представляет собой это первый продукт от Cinemood для массового рынка. Благодаря подписной схеме, он стал доступнее. Портативный кинопроектор с собственной контентной платформой стоит от 9 990 до 24 990 рублей в зависимости от сроков ожидания заказа и количества включенных месяцев подписки.

ДиаКубик предлагает пользователю доступ к библиотеке восстановленных и озвученных советских диафильмов, а также золотой коллекции Союзмультфильма.

За дополнительную ежемесячную плату в 990 рублей клиентам доступна подписка Cinemood Cloud. В состав подписки входят современные мультфильмы, отобранные специалистами, уроки «Театра Теней» для развития мелкой моторики и онлайн-сервисы, такие как «Мульт», ivi, «Детское радио», а также стриминг контента со смартфона.