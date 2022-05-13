Представлен прототип телевизора будущего

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Представлен прототип телевизора будущегоВыглядит, конечно, впечатляюще
Китайский бренд BOE решил удивить местный рынок. Компания представила «первый в отрасли сверхбольшой OLED-дисплей с разрешением 8K».
Стоит отметить, что это лишь прототип. Прототип, который призван показать, в каком направлении, по мнению компании, будут двигаться производители телевизоров в ближайшем будущем.
Устройство получило 95-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 8К и частотой обновления 120 Гц. При этом пиковая яркость составляет 800 кд/кв.м.
Из прочего можно отметить 10-битное представление цвета и поддержку технологии HDR. Также охват цветового пространства DCI-P3 составляет 99%.
Разумеется, сегодня подобные телевизоры будут стоить каких-то нереальных денег, даже если кто-то решится их производить и продавать. Но со временем, скорее всего, повторится история, которая ранее уже произошла с 4К-моделями и 8К OLED-телевизоры станут более-менее доступны большинству.