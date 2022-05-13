Представлен прототип телевизора будущего

Стоит отметить, что это лишь прототип. Прототип, который призван показать, в каком направлении, по мнению компании, будут двигаться производители телевизоров в ближайшем будущем.

Устройство получило 95-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 8К и частотой обновления 120 Гц. При этом пиковая яркость составляет 800 кд/кв.м.