Представлен самый большой телевизор с инновационным QD-Mini LED дисплеем

Данная модель не просто крупная. Она является самым большим в мире QD-Mini LED телевизором. Устройство обладает экраном с пиковой яркостью 5000 нит и более чем 20 000 индивидуальными зонами LED-подсветки, что в четыре раза больше, чем у предыдущей модели — TCL X11G.

Телевизор оснащён процессором TCL LingYao M2 и фирменным чипом для улучшения изображения TXR Mini LED. Эта комбинация обеспечивает потрясающе реалистичное изображение.

Контрастное соотношение составляет 7000:1, а время отклика — всего 1,0 мс, что делает его идеальным для игр и динамичного контента.

Телевизор также оснащён 6.2.2-канальной Hi-Fi аудиосистемой от Onkyo, а значит глубоким и объёмным звучанием.