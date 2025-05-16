Представлена глобальная версия Xiaomi TV F Pro 2026 с панелями на квантовых точках за $379

Новинка уже доступна в ряде европейских стран, включая Нидерланды, Испанию и Францию. Линейка включает модели с диагоналями 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов.

TV F Pro 2026 оснащены 4K QLED-экранами с покрытием 94% DCI-P3, поддержкой HDR10+, HLG и режима Filmmaker. Частота обновления — 60 Гц, но в режиме Game Boost частота повышается до 120 Гц при 1080p через HDMI.