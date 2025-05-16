Представлена глобальная версия Xiaomi TV F Pro 2026 с панелями на квантовых точках за $379

Опубликовано 16 мая 2025, 09:471 мин.
Представлена глобальная версия Xiaomi TV F Pro 2026 с панелями на квантовых точках за $379Цены на все модели очень приятные
Xiaomi представила глобальную версию телевизора TV F Pro 2026 с панелями на квантовых точках.
Новинка уже доступна в ряде европейских стран, включая Нидерланды, Испанию и Францию. Линейка включает модели с диагоналями 43, 50, 55, 65 и 75 дюймов.
TV F Pro 2026 оснащены 4K QLED-экранами с покрытием 94% DCI-P3, поддержкой HDR10+, HLG и режима Filmmaker. Частота обновления — 60 Гц, но в режиме Game Boost частота повышается до 120 Гц при 1080p через HDMI.
Телевизоры работают на базе Fire TV, поддерживают голосовое управление через Alexa, а также интеграцию с умным домом.
Цены в Европе:
43” — €299 (обычная цена €379) 50” — €399 (обычная цена €469) 55” — €449 (обычная цена €569) 65” — €599 (обычная цена €769) 75” — €799 (обычная цена €999)
Данных о версии с диагональю 32 дюйма пока нет.