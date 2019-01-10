Продажи телевизоров в России почти достигли докризисного уровня

В 2018 году российский рынок телевизоров достиг уровня докризисного 2013 года. Об этом сообщило издание «КоммерсантЪ» со ссылкой на статистику «М. Видео-Эльдорадо» и Samsung.

Всего продажи составили 150 миллиардов рублей, что на 2 млрд меньше, чем доходы с продаж в 2013 году. В штучном выражении падение более заметное — 6 млн штук против 9 млн. По сравнению с 2017 годом это значительный рост — с 133 млрд рублей и 5,2 миллионов штук. Также по сравнению с прошлым годом снизилась средняя стоимость телевизоров на 5% — до 24 тысяч рублей.

Руководитель департамента «Кино и звук» группы «М. Видео-Эльдорадо» Алексей Сергеев отметил: «Для россиян телевизор все еще является одним из главных средств получения информации. Ключевым трендом является увеличение спроса на "умные" телевизоры с подключением к интернету, а также на модели с разрешением Ultra HD. Росту популярности способствует и снижение средней цены, доступность рассрочки и подарочные подписки на онлайн-кинотеатры в комплекте с телевизором».