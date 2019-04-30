Производители массово готовят сворачивающиеся телевизоры

На международной предварительной пресс-конференции в Андалусии, производители приоткрыли завесу тайны над будущими анонсами на осенней выставке IFA 2019.

IFA 2019 пройдёт с 6 сентября по 11 сентября в Берлине. На ней будут представлены различные типы устройств поддержкой систем искусственного интеллекта. Ожидается массовое появление систем с голосовым и жестовым управлением, а также новое поколение мониторов и телевизоров с разрешением 8K, которые могут адаптировать стандартные изображения под ультрачёткий формат.

Производители смартфонов начнут более активно представлять готовые к продаже модели с поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G. Появится и другие устройства с поддержкой 5G.

Мода на гибкие экраны охватит всю выставку: посетители IFA увидят большие телевизоры, которые можно свернуть и хранить в таком виде в шкафу, и планшеты, складывающиеся пополам и превращающиеся в смартфоны, а также прототипы наручных мобильных телефонов в виде браслетов и смартфонов с прозрачными экранами.