Производители рассказали, когда станут популярными 8K-телевизоры

Широкое распространение телевизоров с разрешением 8K начнётся не ранее 2020 года. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes, хорошо известный своими связями с источниками в цепочке производственных поставок.

Сейчас несколько производителей уже разработали и даже выпускают телевизоры с 8K. На выставке CES 2019, которая прошла с 8 по 11 января в Лас-Вегасе, решения для 8K продемонстрировали не только мировые бренды, такие как Samsung, LG, Sony, Sharp и Panasonic, но и китайские игроки, вроде TCL, Skyworth, Konka и Hisense.

В декабре 2018 года японская телекомпания NHK начала использовать спутник для передачи сигнала 8K, готовясь к официальному старту 8K-вещания на летних Олимпийских играх 2020 в Токио.

Пока производители в тайваньской цепочке производственных неохотно начинают участвовать в создании 8K-экосистемы, поскольку ожидают широкое внедрение коммерческих 5G-сетей только в 2020 году и низкий спрос на 8K-устройства со стороны пользователей из-за высоких цен и ограниченного выбора как самих устройств, так контента с нужным качеством.