QLED+ и размеры до 65": Digma Pro выпустила свои первые телевизоры

Дополнительный слой квантовых точек между ЖК-матрицей и светодиодами в QLED+ экранах кратно увеличивает контрастность и качество цветопередачи. За счёт этого изображение получается более насыщенным, красочным и ярким при любом уровне освещения.

Все представленные модели получили разрешение Ultra HD 4K (3840x2160 пикселей) и частоту обновления в 120 Гц HSR. Дополнительно качество изображения улучшает расширенный динамический диапазон HDR10+. При этом углы обзора 178 градусов позволят смотреть телевизор из любой точки помещения.

Для управления устройствами используется технология распознавания голоса Farfield, позволяющая взаимодействовать с телевизором без пульта. Также в устройствах реализован игровой режим ALLM, это обеспечивает низкую задержку входного сигнала.

Функция MEMC обеспечивает комфортный просмотр не только игр, но и спортивных трансляций и динамичных фильмов. Любое движение передаётся в кадре чётко, без дёрганий и разрывов. За это отвечает технология Hardware Super Resolution (HSR). За счёт использования этой технологии видеоряд получается сверхдетализированным, но при этом плавным, без визуальных искажений.

От переутомления и негативного воздействия синего свечения глаза защищает фильтр Low Blue Light. Телевизоры получили тонкий безрамочный корпус, что расширяет экран у всех моделей.

Цены на устройства зависят от модели. Так, в интернет-магазине Ситилинк телевизоры Digma Pro представлены в следующем ценовом диапазоне: