QLED+ и размеры до 65": Digma Pro выпустила свои первые телевизоры

QLED+ и размеры до 65": Digma Pro выпустила свои первые телевизорыУже известны российские цены
© Digma Pro
Дополнительный слой квантовых точек между ЖК-матрицей и светодиодами в QLED+ экранах кратно увеличивает контрастность и качество цветопередачи. За счёт этого изображение получается более насыщенным, красочным и ярким при любом уровне освещения.
Все представленные модели получили разрешение Ultra HD 4K (3840x2160 пикселей) и частоту обновления в 120 Гц HSR. Дополнительно качество изображения улучшает расширенный динамический диапазон HDR10+. При этом углы обзора 178 градусов позволят смотреть телевизор из любой точки помещения.
Для управления устройствами используется технология распознавания голоса Farfield, позволяющая взаимодействовать с телевизором без пульта. Также в устройствах реализован игровой режим ALLM, это обеспечивает низкую задержку входного сигнала.
Функция MEMC обеспечивает комфортный просмотр не только игр, но и спортивных трансляций и динамичных фильмов. Любое движение передаётся в кадре чётко, без дёрганий и разрывов. За это отвечает технология Hardware Super Resolution (HSR). За счёт использования этой технологии видеоряд получается сверхдетализированным, но при этом плавным, без визуальных искажений.
От переутомления и негативного воздействия синего свечения глаза защищает фильтр Low Blue Light. Телевизоры получили тонкий безрамочный корпус, что расширяет экран у всех моделей.
Цены на устройства зависят от модели. Так, в интернет-магазине Ситилинк телевизоры Digma Pro представлены в следующем ценовом диапазоне:
-
QLED+ с диагональю 65" стоят 85990 рублей;
-
55" — 63990 рублей;
-
43" — 44990 рублей;
-
Digma Pro UHD 55" — 56990 рублей;
-
43" — 39990 рублей.