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Раскрыт гигантский 8К-телевизор Xiaomi со встроенным 5G
Показать устройство могут одновременно с Mi 10T и Mi 10T Pro
Последнее время Xiaomi удивляет не только дешевыми и качественными “умными” телевизорами линейки Mi TV, но также и более необычными устройствами из данного сегмента — чего только стоит полностью прозрачный Xaomi Mi TV LUX OLED Transparent Edition. Как оказалось, компания готовит для нас еще один необычный анонс. Так, в сети был раскрыт новый гигантский телевизор Xiaomi со встроенным 5G.
Модельный ряд новинки имеет достаточно “скучный” вид — L82M6-8K. Зато все остальное у телевизора явно призвано удивлять: новый Mi TV получит 82-дюймовый дисплей (предположительно созданный по технологии OLED) с разрешением 8К. При этом производством матрицы занимается корейский техногигант LG, а в числе прочих интересных особенностей устройства называются его встроенный 5G-модем.
Анонс устройства ожидается в ближайшее время. Возможно, телевизор покажут одновременно с грядущими флагманскими Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro.