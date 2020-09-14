Раскрыт гигантский 8К-телевизор Xiaomi со встроенным 5G

Модельный ряд новинки имеет достаточно “скучный” вид — L82M6-8K. Зато все остальное у телевизора явно призвано удивлять: новый Mi TV получит 82-дюймовый дисплей (предположительно созданный по технологии OLED) с разрешением 8К. При этом производством матрицы занимается корейский техногигант LG, а в числе прочих интересных особенностей устройства называются его встроенный 5G-модем.

Анонс устройства ожидается в ближайшее время. Возможно, телевизор покажут одновременно с грядущими флагманскими Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro.