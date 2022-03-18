Раскрыта цена гигантского 100-дюймового телевизора Xiaomi Redmi TV Max

Теперь китайский производитель решил пойти ещё дальше и анонсировал следующее поколение устройства — 100-дюймовый 4K-телевизор. Его экран занимает 98,8% передней панели, может похвастаться частотой обновления 120 Гц и 94% охватом цветового пространства DCI-P3.

В компании также заявили о поддержке технологий IMAX Enhanced и Dolby Vision Panorama.

Основой для телевизора стал 4-ядерный чип с ядрами Cortex-A73. Оперативной памяти в новинке 4 ГБ, а постоянной — 64 ГБ.

Также в Redmi TV Max есть порт HDMI 2.1, модуль Wi-Fi 6 и четыре динамика суммарной мощностью 30 Вт.

Цена устройства составляет 3150 долларов.