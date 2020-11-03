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Раскрыта дата выхода первого телевизора Samsung с новейшим типом дисплеев Mini LED
Как ни странно, ждать осталось недолго
В сети появилась информация, раскрывающая планы Samsung на ближайшее время. Так, например, стало известно, когда именно выйдет первый телевизор компании с новейшим типом дисплеев Mini LED.
Интернет-инсайдеры заявляют, что релиз нового Smart TV от корейского гиганта, в основу которого ляжет революционная технология Mini LED, состоится уже в первой половине 2021 года. Об этом пишет издание Gizmochina. При этом, судя по более ранним утечкам, у Samsung есть в планах продать около 2 млн таких телевизоров только за следующий год.
Напомним, что в основу телевизоров с Mini LED легла технология, отличительной особенностью которой является продвинутая энергоэффективность, чем у конкурентов при более качественном итоговом изображении.