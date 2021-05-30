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Раскрыты характеристики и цена неанонсированного 4K телевизора Realme
Представить новинку должны 31 мая
Презентация телевизора Realme Smart TV 4K запланирована на 31 мая, однако характеристики и цена новинки была раскрыта уже сейчас.
Информация была опубликована изданием Gizmochina. Выяснилось, что Realme Smart TV 4K оборудуют 4K UHD экраном, четырьмя динамиками общей мощностью 24 Ватта, поддержкой голосового ассистента Google и модулем Wi-Fi 802.11ac. По данным источника, работать новинка будет на базе процессора MediaTek под управлением операционной системы Android TV 10. Известно, что анонсировано будет две модели — на 43 дюйма и на 50.
Что касается стоимости Realme Smart TV 4K, предполагается, что продавать младшую версию будут на 400 долларов, тогда как 50-дюймовая обойдется на 70 долларов дороже.