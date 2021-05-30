Раскрыты характеристики и цена неанонсированного 4K телевизора Realme

Информация была опубликована изданием Gizmochina. Выяснилось, что Realme Smart TV 4K оборудуют 4K UHD экраном, четырьмя динамиками общей мощностью 24 Ватта, поддержкой голосового ассистента Google и модулем Wi-Fi 802.11ac. По данным источника, работать новинка будет на базе процессора MediaTek под управлением операционной системы Android TV 10. Известно, что анонсировано будет две модели — на 43 дюйма и на 50.

Что касается стоимости Realme Smart TV 4K, предполагается, что продавать младшую версию будут на 400 долларов, тогда как 50-дюймовая обойдется на 70 долларов дороже.