Раскрыты характеристики недорогих телевизоров OnePlus

Предполагается, серия будет состоять из трех моделей на 32, 43 и 55 дюймов с экранами разных разрешений. Так, если 32-дюймовая будет иметь HD, то 43-дюймовую оснастят FullHD дисплеем, а старшая модель, в свою очередь, получит 4K разрешение. Вся линейка, по данным источников, будет работать на базе однокристальной системы MediaTek и чипа OnePlus Gamma Color Magic.

По словам компании, при производстве модели на 55 дюймов были использованы материалы премиум-класса. В то же время, ожидается, что 32- и 43-дюймовая модели будут оборудованы Dolby Audio, а также 93% охватом цветового пространства NTSC. 55-дюймовая новинка, в свою очередь, должна получить поддержку расширенного динамического диапазона Dolby Vision и полный охват цветового пространства Rec. 2020.