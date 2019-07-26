Раскрыты характеристики новых дешёвых телевизоров Xiaomi

Принадлежащий Xiaomi бренд Redmi должен вскоре выпустить собственную линейку телевизоров. Эту информацию подтверждает документация на сайте китайского центра сертификации 3C (China Quality Certification Center).

Телевизор Redmi TV с модельным номером L70M5-RA был обнаружен в базе данных китайского регулятора. Такая маркировка указывает, что телевизор получит внушительный 70-дюймовый дисплей. Как ожидается, Redmi TV L70M5-RA может стать самой доступной моделью 70-дюймового телевизора с разрешением 4K UHD.

По слухам у Redmi также будет модель 40-дюймового смарт-телевизора L40M5-FA. Она может быть представлена одновременно с 70-дюймовой моделью.

Официальный дебют Redmi TV ожидается в ближайшие недели.