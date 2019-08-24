Раскрыты характеристики смарт-телевизора OnePlus TV

Китайская компания OnePlus уже подтвердила планы по выпуску собственного умного телевизора в сентябре 2019 года. Теперь в сети появились дополнительные подробности о характеристиках.

Согласно данным из консоли для разработчиков Google Play, телевизор OnePlus TV под кодовым названием Dosa (такое популярное индийское блюдо, хрустящие блинчики из чечевичной и рисовой муки) работает на базе пока неанонсированного процессора MediaTek MT5670 с графикой Mali-G51. Также отмечается 3 ГБ оперативной памяти и операционная система Android 9 Pie. Разрешение составляет всего 1920 х 1080 пикселей, но, скорее всего, такое оно только для меню, а в режиме воспроизведения видео может достигать всех 4K.