Раскрыты характеристики смарт-телевизора OnePlus TV

Китайская компания OnePlus уже подтвердила планы по выпуску собственного умного телевизора в сентябре 2019 года. Теперь в сети появились дополнительные подробности о характеристиках.
Согласно данным из консоли для разработчиков Google Play, телевизор OnePlus TV под кодовым названием Dosa (такое популярное индийское блюдо, хрустящие блинчики из чечевичной и рисовой муки) работает на базе пока неанонсированного процессора MediaTek MT5670 с графикой Mali-G51. Также отмечается 3 ГБ оперативной памяти и операционная система Android 9 Pie. Разрешение составляет всего 1920 х 1080 пикселей, но, скорее всего, такое оно только для меню, а в режиме воспроизведения видео может достигать всех 4K.
Кроме того, генеральный директор OnePlus Пит Ло (Pete Lau) поделился в интервью дополнительными подробностями. Телевизор получит фирменную оболочку поверх Android TV и «бесшовную» интеграцию со смартфонами OnePlus. При этом телевизоры не окажутся бюджетными, как линейка другой китайской компании, Xiaomi. Вместо этого, OnePlus сосредоточится на премиальном сегменте. Впрочем, телевизоры OnePlus должны оказаться дешевле, чем модели Samsung и Sony.