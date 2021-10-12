Раскрыты новинки, которые Samsung готовит для CES 2021

Отметим, что пандемия COVID-19 продолжает вносить коррективы в масштабные мероприятия. Так, свою презентацию в рамках выставки Samsung проведёт в виртуальном режиме. От себя добавим, что подобные «онлайн» мероприятия хоть и являются наилучшим выходом в условиях эпидемии, всё же ломают ощущение праздника от их проведения.