Телевизоры
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Раскрыты новинки, которые Samsung готовит для CES 2021
Выступление пройдёт аккурат к началу первой рабочей недели 2021 года
Некоторое время назад стало известно, что Samsung примет участие в CES 2021. Компания 12 января проведёт мероприятие, которое посвятит новым телевизорам. При этом в описании выступления говорится, что телевизоры будут представителями «следующего поколения».
На сайте CES 2021 заявляется, что Samsung представит некие «революционные» 8K UHD телевизоры. Особенно интригующим выглядит формулировка «Nextgen TV», применяемое в анонсе. Что именно имеет в виду компания? Не ясно. Радует хотя бы то, что ждать осталось недолго.
Отметим, что пандемия COVID-19 продолжает вносить коррективы в масштабные мероприятия. Так, свою презентацию в рамках выставки Samsung проведёт в виртуальном режиме. От себя добавим, что подобные «онлайн» мероприятия хоть и являются наилучшим выходом в условиях эпидемии, всё же ломают ощущение праздника от их проведения.