Размер экрана и не только: названы самые важные параметры при выборе телевизора

Первое, что нужно сделать перед покупкой, - понять, для каких задач вам нужен телевизор. Это может быть просмотр ТВ-программ, фильм или сериалов, видеосервисов или запуск игр.

Что касается размера экрана, то он не так важен, как расстояние до него. Если вы будете сидеть близко к большому телевизору, то глаза у вас быстро устанут, а картинка потеряет целостность. Для обычной комнаты подойдут диагонали 43-55", а если помещение большое и диван стоит далеко, то выбирайте модель с 65".

Разрешение 4К - это скорее норма, чем преимущество. Разница между ним и Full HD вы заметите только при хорошем контенте и нормальной диагонали.

Далее о матрицах. OLED обеспечивает глубокий чёрный цвет, высокий контраст. Вечером фильмы смотреть будет приятно. Из минусов - вероятность выгорания при длительном просмотре одного и того же, а также высокая цена.

QLED и обычные LED встречаются в телевизорах чаще всего. Их качество зависит от конкретной модели. Проверяйте в магазине равномерность подсветки и углы обзора телевизора.