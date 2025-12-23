Размер экрана и не только: названы самые важные параметры при выборе телевизора

Размер экрана и не только: названы самые важные параметры при выборе телевизораОбратите на это внимание при покупке
Первое, что нужно сделать перед покупкой, - понять, для каких задач вам нужен телевизор. Это может быть просмотр ТВ-программ, фильм или сериалов, видеосервисов или запуск игр.
Что касается размера экрана, то он не так важен, как расстояние до него. Если вы будете сидеть близко к большому телевизору, то глаза у вас быстро устанут, а картинка потеряет целостность. Для обычной комнаты подойдут диагонали 43-55", а если помещение большое и диван стоит далеко, то выбирайте модель с 65".
Разрешение 4К - это скорее норма, чем преимущество. Разница между ним и Full HD вы заметите только при хорошем контенте и нормальной диагонали.
Далее о матрицах. OLED обеспечивает глубокий чёрный цвет, высокий контраст. Вечером фильмы смотреть будет приятно. Из минусов - вероятность выгорания при длительном просмотре одного и того же, а также высокая цена.
QLED и обычные LED встречаются в телевизорах чаще всего. Их качество зависит от конкретной модели. Проверяйте в магазине равномерность подсветки и углы обзора телевизора.
Если вы просто смотрите фильмы и сериалы, то вам хватит частоты обновления 60 Гц. На 120 Гц имеет смысл тратиться, если вы планируете играть или часто запускаете динамичные передачи.
При проверке Smart TV важно обращать внимание на скорость работы системы. Телевизор не должен после каждого нажатия "думать" несколько секунд.
Если для вас важно качество звука, то лучше сразу подумайте о покупке саундбара или колонок.
Что касается сценариев использования, то они могут быть следующими. Фильмы - важен контраст, равномерная подсветка, HDR; игры - нужна низкая задержка и 120 Гц; обычные ТВ-передачи и видеосервисы - необходимы стабильная работа, удобный пульт.