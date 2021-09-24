Realme представила Smart TV дешевле 15 тысяч рублей

И будто бы желая подтвердить это, китайский производитель представил новый телевизор — Realme Smart TV Neo. Его отличительной особенностью является невысокая цена и компактность — девайс получил 32-дюймовый HD-дисплей, пишет Gizmochina.

Из прочих «интересностей» телевизора можно отметить сертификацию TÜV Rheinland на соответствие низкому уровню излучения синего света, а также использование динамиков мощностью 20 Вт с поддержкой Dolby Audio.