Российский хакер рассказал, как телевизор может следить за владельцем

По его словам, телевизор — маленький компьютер, имеющий микрофон, камеру. Поэтому даже с помощью этого устройства можно следить за человеком.

Такая возможность появилась за счёт того, что современные телевизоры подключаются к интернету, а обеспечить слежку — дело техники. «Пылесос, холодильник, телевизоры. Сейчас большинство моделей телевизоров, они напрямую связаны с интернетом. В телевизорах стоят и камеры, и микрофоны. Сам по себе телевизор является небольшим компьютером, компьютерным устройством. Соответственно, при определённых манипуляциях возможно даже получение доступа к микрофону, камере телевизора и удалённо там просматривать, прослушивать то, что происходит в помещении», — объяснил хакер.