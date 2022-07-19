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Российский хакер рассказал, как телевизор может следить за владельцем

Поэтому что подключается к интернету
Один из хакеров из российской кибергруппировки RaHDIt, или «Злые русские хакеры», на условиях анонимности рассказал, чем опасен телевизор.
Российский хакер рассказал, как телевизор может следить за владельцем

По его словам, телевизор — маленький компьютер, имеющий микрофон, камеру. Поэтому даже с помощью этого устройства можно следить за человеком.

Такая возможность появилась за счёт того, что современные телевизоры подключаются к интернету, а обеспечить слежку — дело техники. «Пылесос, холодильник, телевизоры. Сейчас большинство моделей телевизоров, они напрямую связаны с интернетом. В телевизорах стоят и камеры, и микрофоны. Сам по себе телевизор является небольшим компьютером, компьютерным устройством. Соответственно, при определённых манипуляциях возможно даже получение доступа к микрофону, камере телевизора и удалённо там просматривать, прослушивать то, что происходит в помещении», — объяснил хакер.

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