Россиянам посоветовали не переплачивать за разрешение 8K в телевизорах

В исследовании были протестированы телевизоры таких производителей, как LG, Phillips, Samsung, Sony и HiSense в ценовом диапазоне от 10 830 до 299 990 рублей. В результате выяснилось, что модели с разрешением 4K не уступают по качеству телевизорам с поддержкой передовой технологии 8K.

”Первые строчки рейтинга заняли модели с ценой выше средней (средняя цена исследованных телевизоров - 71 435 рублей). Первое место - 189 990 рублей (4,1 балла), второе место - 119 990 рублей (4,07 балла), третье место - 129 990 рублей (4,06 балла). Это телевизоры брендов LG и Samsung”, - было установлено в результате исследования.

Что касается телевизоров с разрешением 8К, они, по словам экспертом, не уступают по качеству 4К-моделям. К слову, эти телевизоры расположились в середине списка, оставив впереди себя моделей с более качественным изображением и звуком. Так, взяв во внимание высокую стоимость 8K телевизоров, россиянам посоветовали отдать предпочтение 4К-моделям.