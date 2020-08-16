Россиянам рассказали о возможностях "умных" телевизоров следить за пользователями

Данными возможностями телевизоры наделили для управления с помощью жестов и голосом. В частности, такой способ позволяет переключать каналы, выключать и включать устройство, прибавлять громкость и прочее. Как отметил эксперт, управление голосом сейчас можно встретить практически во всех “умных” телевизорах.

”Голосовые файлы могут отправляться на сервер компании-производителя для совершенствования голосовых функций. Однако, по информации американских правозащитников, спецслужбы определенных стран используют программные закладки для слежки за людьми по всему миру через умные телевизоры”, — поделился Щельцин.