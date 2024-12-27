Россияне начали активно скупать телевизоры и кухонные плиты перед Новым годом

Эти телевизоры особенно популярны среди покупателей, которые хотят создать уютную атмосферу в доме или подготовиться к семейным просмотрам фильмов и программ в праздничные дни. К тому же, россияне начали активно приобретать подписки на кино и музыку, что свидетельствует о росте интереса к цифровым развлечениям. Продажи этих услуг увеличились на 7,7%.

Также значительно возрос спрос на бытовую технику. Продажи комбинированных плит увеличились на 51,2%, а электрических плит на 19,3%. Встраиваемая бытовая техника стала востребованной, ее продажи выросли на 13%. Россияне стремятся сделать свои кухни более функциональными и удобными к праздникам.

Особую популярность приобрели встраиваемые холодильники и морозильники, чьи продажи выросли на 46%. Это объясняется необходимостью хранения большого количества продуктов для праздничных застолий.

По словам коммерческого директора Группы М. Видео-Эльдорадо Сергея Уварова, россияне стремятся сделать свои дома более уютными и комфортными перед праздниками, что объясняет рост интереса к технике, которая помогает создать праздничную атмосферу.