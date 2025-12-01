Россияне начали чаще ремонтировать телевизоры перед Новым годом

Обычно пик спроса приходится на период распродаж, когда многие покупают новую технику. Но в этом году ситуация изменилась: пользователи предпочитают чинить старые устройства вместо покупки новых.

Специалисты объясняют рост обращений сразу несколькими причинами. Во-первых, подорожание электроники заставляет людей откладывать обновление бытовой техники.

Во-вторых, перед праздниками многие хотят привести дом в порядок: телевизор нужен для семейных просмотров, трансляций шоу и праздничных программ. Наконец, зимой чаще проявляются накопившиеся проблемы — например, деградация подсветки или сбои в материнской плате.

Сервисные центры отмечают, что чаще всего ремонтируют модели старше пяти лет, но растет и количество заявок на диагностику более свежих устройств.

Эксперты ожидают, что пик обращений продлится вплоть до первых чисел января.