Россияне начали переходить на 4K-телевизоры с 65″ диагональю дисплея

Всего россияне приобрели 5 млн телевизоров на сумму 145 млн рублей. Лидерами продаж стали бренды Haier, Samsung, Xiaomi, LG и Hisense. Особенно популярны модели с диагональю больше 65 дюймов, которые составили 24% от всех продаж. Следом идут телевизоры с диагональю от 56 до 64 дюймов (22%) и от 45 до 55 дюймов (15,5%).

Также возрос интерес к телевизорам отечественного производства, такими как «Сбер», «Яндекс» и «Витязь».

По словам Николая Семенова, руководителя департамента «Кино и звук» Группы М. Видео-Эльдорадо, рост продаж обусловлен внедрением функций ИИ и голосовых ассистентов, а также переходом россиян на телевизоры с большими диагоналями и высокой четкостью.