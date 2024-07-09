Россияне начали переходить на 4K-телевизоры с 65″ диагональю дисплея

Опубликовано 09 июля 2024, 21:42
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Россияне начали переходить на 4K-телевизоры с 65″ диагональю дисплеяНасколько выросли продажи
Группа М. Видео-Эльдорадо проанализировала статистику продаж телевизоров в России за первое полугодие 2024 года. Продажи выросли на 58% в денежном и на 32% в количественном выражении по сравнению с прошлым годом.
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Всего россияне приобрели 5 млн телевизоров на сумму 145 млн рублей. Лидерами продаж стали бренды Haier, Samsung, Xiaomi, LG и Hisense. Особенно популярны модели с диагональю больше 65 дюймов, которые составили 24% от всех продаж. Следом идут телевизоры с диагональю от 56 до 64 дюймов (22%) и от 45 до 55 дюймов (15,5%).
Также возрос интерес к телевизорам отечественного производства, такими как «Сбер», «Яндекс» и «Витязь».
По словам Николая Семенова, руководителя департамента «Кино и звук» Группы М. Видео-Эльдорадо, рост продаж обусловлен внедрением функций ИИ и голосовых ассистентов, а также переходом россиян на телевизоры с большими диагоналями и высокой четкостью.